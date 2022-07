Egypte: deux femmes ont été tuées par un requin

Selon l’agence de presse autrichienne APA, la victime, originaire de la région occidentale du Tyrol avait 68 ans et était en vacances en Egypte depuis début juin avec son compagnon égyptien.

Le ministère autrichien des Affaires étrangères a de son côté confirmé à l’AFP « la mort d’une ressortissante autrichienne en Egypte », sans donner plus de détail.

En 2018, un touriste tchèque avait été tué par un requin au large d’une plage égyptienne en mer Rouge, de même qu’un Allemand en 2015 et en 2010, une Allemande était morte et quatre autres touristes avaient été grièvement blessés dans des attaques de requins au large d’une plage de Charm el-Cheikh, la plus célèbre des stations balnéaires égyptiennes.