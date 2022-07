Wimbledon: prisonnier de son personnage, Nick Kyrgios veut s’en libérer

Cheveux bruns ondulés de la même couleur que son pantalon et chemisier blanc légèrement entrouvert, Costeen Hatzi est là, à un siège de nous. Stupéfaction. La grande salle d’interview du centre dévolu aux médias à Wimbledon ne serait donc pas seulement la propriété des athlètes et des journalistes. On imagine pourtant mal Mirka Federer et Jelena Djokovic perchées tout en haut de la pièce à écouter leurs légendaires époux. Mais que ce soit avec Nick Kyrgios ou son entourage, il semblerait que l’on ne soit jamais à l’abri d’un coup d’éclat.