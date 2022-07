Nick Cave récite sept psaumes Seven Psalms

Publié le 3/07/2022

La religion, depuis son enfance, a toujours joué un rôle important dans la vie de Nick Cave, et ensuite dans son œuvre. Au fil des ans et des épreuves (cette année encore, il perdait un deuxième fils), celle-ci n’a fait que prendre le pas sur le reste. Durant le confinement, le chanteur australien a écrit sept psaumes, un par jour durant une semaine. Ces chansons sacrées (chacune fait moins de deux minutes) sont une longue méditation – sur la foi, la rage, l’amour, le chagrin, la rédemption, le sexe, la prière… – récitées en mode « spoken word » sur une musique atmosphérique composée avec Warren Ellis. Le huitième et dernier titre est un instrumental de douze minutes tiré des sessions de Carnage. Un bel album à la spiritualité qui soulage. Le disque sort en digital et vinyle uniquement.