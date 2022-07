Armes: tôt ou tard, la perspective d’un effet retour de la guerre en Ukraine

Dans un contexte de guerre aux portes de l’Union européenne, la question d’un retour chez nous de la circulation d’armes en provenance de zones de conflit est dans les esprits. « On pense qu’un phénomène similaire à ce qu’il s’est produit en Yougoslavie est possible », soulève Dennis Vanden Auweele, du Vlaams Vredesinstituut (Institut flamand de la paix). « Les armes ne feront peut-être pas majoritairement l’objet d’un trafic vers l’Europe, mais elles pourraient être acheminées vers le Moyen-Orient, ou ailleurs. Certaines d’entre elles reviendront tout de même. Or, ce sont les meilleures armes sur le marché. » Crainte partagée par Frédéric Quewet, le directeur de la section Armes de la DJSOC (service central de la police judiciaire fédérale), qui tient toutefois à préciser que cet effet retour mettra du temps avant d’être perceptible. « Pour l’instant, on ne perçoit aucun effet.