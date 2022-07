Sttellla, ça n’a pas de sens

T4A

Cela fait 47 ans maintenant qu’au sein de Sttellla Jean-Luc Fonck fait l’andouille. Seul, à deux ou en groupe, il s’obstine à divertir les foules sur scène et en studio. Une fois n’est pas coutume, il balance un EP de cinq titres mené par le « tube » « Pas envie ». Pas moins triste est « Démarre la Toyota » (Natacha, démarre la Suzuki, Nathalie), avant de conclure par « Polo et René » (sur l’air de beau Danube bleu), autant de carabistouilles jouées par Christian Martin (l’homme à tout faire), Manu Hermia à la flûte traversière, Marcus Weymaere à la batterie et Philippe Decock au piano. Tout ça n’a pas plus de sens que la pochette réversible mais cela met de bonne humeur sur de jolies mélodies…