Gilkinet: «On ne retirera pas de droits aux pensionnés, mais on en donnera plus aux femmes»

Le fameux barbecue de vendredi soir au domicile d’Alexander De Croo a permis d’arrondir les angles. « L’ambiance était bonne, le Premier ministre nous a bien reçus », sourit Georges Gilkinet. On n’en saura pas beaucoup plus sinon qu’il ne fut pas question de saucisses, sauces en bocal et rosé à petit prix, mais d’un menu « très classe » selon deux participants. Un témoin aura noté « un certain froid » entre Eva De Bleeker (OpenVLD), la secrétaire d’Etat au budget, et Karine Lalieux (PS), la ministre des Pensions. La première avait, pour rappel, appelé dans Le Soir la seconde à «se mettre au travail» sur la réforme des Pensions, ce qui fut peu apprécié par la titulaire du portefeuille.