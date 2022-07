C’était la révolution Peter Brook

C’était l’un des metteurs en scène les plus influents et les plus novateurs de l’après-guerre. Peter Brook est mort ce samedi à Paris, à l’âge de 97 ans.

Britannique à l’état civil (il était né le 21 mars 1925 à Londres), Français d’adoption (il y vivait depuis 1974), fils de parents émigrés juifs originaires d’une Lettonie qui faisait alors partie de l’Empire russe, longtemps marié à une actrice russe (Natasha Parry) qui lui donna deux enfants (Simon, réalisateur et scénariste, et Irina, également metteuse en scène), Peter Brook était en vérité un citoyen du monde. Durant près de 70 ans, il proposa des mises en scène qui s’ouvraient, au-delà de l’Europe et de son vaste répertoire classique, à l’Inde, à l’Afrique, aux Amériques…