Le kaléidoscope psychédélique de Boris Maurussane

WW2W-Hot Puma

Le chanteur, auteur, musicien, arrangeur et producteur parisien, qui publie ici son premier album, fait partie de ces artistes rares considérant la pop comme une affaire des plus sérieuses. Fortement inspiré par les travaux conceptuels d’un Brian Wilson et les vocalises mélancoliques d’un Robert Wyatt, Boris Maurussane n’a pas peur de renouer avec la pop psychédélique des années 60 et 70 pour livrer un album ambitieux qui touche autant à la musique baroque et classique qu’au jazz ou la bossa nova, les harmonies vocales servant de fil rouge à ce qui peut aussi être considéré comme du progrock. Tiré de La Recherche du temps perdu de Proust, le titre du disque résume, selon l’intéressé, son envie de « susciter un bouleversement dans la société, de renverser le kaléidoscope social, par les liens nouveaux qu’elle crée entre les individus, la tentative de redonner un poids social, politique, aux musiciens et aux auditeurs. » La structure narrative des chansons aborde « la méditation au cœur de la nature et le retour aux réalités foncières, le rapport au temps, attente, souvenir, nostalgie, fantasme, expectative – amicale, amoureuse, sociale, politique… »