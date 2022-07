Les interrogations de Jack Johnson

Republic-Universal

L’ancien surfeur d’Honolulu publie son huitième album enregistré entre Le Sound City Studio de Los Angeles et son propre Mango Tree hawaïen. Avec Meet The Moonlight , Jack est fidèle à son style chaloupé décliné par sa voix douce et sa guitare acoustique. L’une et l’autre renforcés par un groupe qui peut se montrer très électrique à l’occasion. Très engagé auprès de la communauté hawaïenne et envers le sauvetage de la planète, Jack aborde ici la complexité de la nature humaine, cherchant à comprendre où on va. Ce qui se passe depuis quelques années aux États-Unis (et ça ne s’arrange pas !) le perturbe au plus haut point, le poussant à s’interroger sur la fragilité des interactions humaines, le sens de la communauté dans un monde de plus en plus fragmenté. Le tout sur un ton toujours aussi doux et poétique. Produit par Blake Mills (cfr. Alabama Shakes, Perfume Genius…), Meet The Moonlight est d’une beauté exceptionnelle et fait du bien !