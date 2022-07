GP de Grande-Bretagne: premier succès pour l’Espagnol Carlos Sainz

Sainz, 27 ans et auteur de sa première pole en carrière samedi, a ouvert son palmarès dans la catégorie reine après avoir terminé cinq fois à la deuxième place.

Carlos Sainz aura dû attendre son 150e départ pour enfin monter sur la plus haute marche du podium. Dimanche, le pilote Ferrari s’est imposé au terme d’un GP de Grande-Bretagne mouvementé. Interrompue après un violent crash dès le premier tour, cette 10e manche du championnat du monde de Formule 1 a tourné en faveur de l’Espagnol, qui s’est imposé devant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), dimanche à Silverstone. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), longtemps aux commandes, et l’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) complètent le top 5.

Leclerc pointait en tête de la course au 39e des 52 tours quand un problème survenu sur l’Alpine du Français Esteban Ocon a forcé la direction de course à sortir la voiture de sécurité.