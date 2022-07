La Commission a tiré les leçon du covid et a constitué une réserve d’équipement médical

En cas de catastrophe qui le dépasse, un Etat peut faire appel à la solidarité européenne, en activant le Mécanisme de protection civile. Doté de 3,3 milliards d’euros au budget 2021-2027, il associe les membres de l’UE et six autres pays. Les demandes sont traitées par le Centre de coordination de la réaction d’urgence. Parmi les moyens disponibles, la réserve de ressources stratégiques, RescEU. Laquelle dispose, entre autres, d’une flotte de douze avions et un hélicoptère bombardiers d’eau, basés dans six Etats membres plus exposés aux risques de feux de forêts.