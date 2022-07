Les boîtes noires s’invitent dans les voitures dès cette semaine

Les données de conduite au moment d’un accident devront être collectées dans une boîte noire. De nombreux dispositifs d’aide à la conduite deviennent également obligatoires. En Belgique, cette législation européenne s’appliquera aux nouveaux modèles à partir du 6 juillet. Et en 2024 pour toutes les voitures neuves.

Un petit coup de fatigue sur la route des vacances. Les yeux qui se ferment et c’est le crash. Mais comment objectiver ce qui s’est réellement passé ? Pour permettre aux services de police et aux enquêteurs de disposer de données précises durant les trente secondes qui précèdent un accident et les dix secondes qui le suivent, l’Europe va imposer aux constructeurs l’installation dans les voitures d’une boîte noire, dont le nom s’inspire de celles que l’on trouve dans les avions. En Belgique, c’est à partir de mercredi prochain (le 6 juillet) que la première phase, limitée aux nouveaux modèles, sera d’application.