Non, Theo Croker, le jazz n’est pas mort Love Quantum

Par Jean-Claude Vantroyen Publié le 3/07/2022

Star People Nation / Sony La deuxième piste du neuvième album du trompettiste américain de 36 ans Theo Croker s’appelle « Jazz is dead », et on y entend Theo Croker le dire et le sax vétéran Gary Bartz le répéter. Mais ils n’annoncent pas la mort du jazz, ils disent simplement que ce mot est trop étroit pour saisir l’ampleur du genre. « J’aimerais rejoindre les maîtres, Duke Ellington, Miles Davis, Charles Mingus, Donald Byrd, et Gary Bartz, pour en nommer quelques-uns », précise Theo Croker, « mais j’écarte “jazz” comme descripteur du genre. La musique doit continuer à vivre librement, sans être marginalisée de la communauté qui perpétue l’héritage de nos aïeux. »

Et dans cet opus, Theo Croker s’en donne à cœur joie. Son jeu de trompette inspiré de Miles Davis éclaire des musiques bien diversifiées sur fond de jazz : funk, rhythm ’n’ blues, hip-hop, électro, et le musicien sait se retirer pour laisser les artistes invités s’exprimer. Croker a convoqué non seulement Gary Bartz, mais aussi Jill Scott, Jamila Woods, Wyclef Jean, Ego Ella May, Teedra Moses, Chris Dave, James Tillman, Kassa Overall…