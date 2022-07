Ce Standard-là continue à inquiéter

Le Standard a concédé, samedi en début d’après-midi à l’Académie, sa deuxième défaite de la semaine, en s’inclinant face au RWDM, trois jours après avoir été dominé par Saint-Trond, lors de son troisième match de préparation. Au départ d’un système articulé autour d’un 4-2-3-1, avec Avenatti en soutien d’Emond, l’équipe liégeoise, privée de Van Damme (douleurs derrière le genou) et Boljevic (fatigue musculaire), légèrement blessés, mais aussi de Cimirot et Amallah, rentrés à Liège mardi seulement, avait ouvert le score via Emond, avant qu’en quatre minutes, le RWDM n’inverse la tendance grâce à un but d’Ephestion, après un beau travail de Hazard qui avait éliminé Pavlovic bien trop facilement, et un autre de Botella, lancé en profondeur par Vorogovskiy, qui se joua de Nekadio pour filer seul vers Bodart et faire 1-2, au départ d’un ballon perdu… devant le rectangle bruxellois.