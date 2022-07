GP de Grande-Bretagne: une énorme frayeur avant une grande première

La Grande-Bretagne aura servi son lot de « premières » à Carlos Sainz Jr : auteur la veille de la première pole position de sa carrière en Formule 1, l’Espagnol a remporté dimanche son premier Grand Prix, au terme d’une course mouvementée marquée dès le départ par un spectaculaire accident sans gravité.

« C’est incroyable, première victoire en course 150 courses plus tard, avec Ferrari et à Silverstone », a réagi le pilote Ferrari, qui s’impose devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Loin derrière, le Néerlandais Max Verstappen, toujours leader au championnat à l’issue de la course mais en difficulté au volant de sa Red Bull, termine à une modeste 7e place après avoir lutté contre l’Allemand Mick Schumacher (Haas), qui, huitième, marque ses premiers points de la saison.