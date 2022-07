Wimbledon: Goffin, 4h37 de combat qui donnent des ambitions

David Goffin contre Frances Tiafoe, c’est désormais 5-1 dans les duels, en faveur du nº1 belge qui vient d’éliminer le robuste Américain, coup sur coup, à Roland-Garros (2e tour) et à Wimbledon (huitième de finale).

Mais, cette fois, que l’accouchement fut long et difficile ! 4h37 de combat intense, fait de grosses frappes, de quelques coups de génie avec, aussi, pour chacun des deux joueurs, des périodes de hauts et de bas.

Ce qui a donné à la partie son lot d’émotions diverses, suivant que le score, jamais vraiment défini avant la dernière balle, virevoltait…

C’est la première fois que David Goffin affrontait « son meilleur ennemi » sur gazon, une surface où sa force de frappe au service (souvent flashé à 137 Miles per hour, soit 220 km/h), son coup droit qui gicle et un joli toucher de balle font plus mal, certes, que sur terre battue.