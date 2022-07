«À propos», le podcast du Soir du 4 juillet: fusillades à Bruxelles, droit à l’avortement…

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 4/07/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Vingt-deux fusillades ont eu lieu en région bruxelloise entre le 1er janvier et le 22 juin. Elles ont fait 17 victimes, 1 mort et 16 blessés. Arthur Sente du service Société et Guillaume Derclaye du service Enquêtes ont cherché à faire parler les statistiques. Le phénomène est-il en augmentation ? Les armes à feu sont-elles si courantes que ça dans les rues de Bruxelles ? On a d’abord demandé à Guillaume de nous expliquer ce qu’ils avaient trouvé dans les quelques chiffres disponibles.

Des membres du collectif Abortion Without Borders, qui luttaient en Pologne pour le droit à l’avortement, étaient de passage en Belgique en fin de semaine dernière. Fanny Declercq qui couvre les débats de société, a pu les revoir. L’interview est à lire sur nos différents supports. On a commencé par demander à Fanny quels étaient les liens du collectif avec la Belgique.

La mer du Nord contient près de 300 épaves. La plupart des carcasses de ce vaste cimetière militaire datent des deux guerres mondiales, mais des navires plus anciens reposent aussi sur nos fonds marins. Pascal Martin s’est plongé dans les mystères de plusieurs de ces épaves et a choisi les histoires les plus fascinantes à vous partager. Le premier épisode de sa série d’été sort aujourd’hui, un nouvel épisode sortira tous les jours jusqu’à vendredi. Pascal nous raconte pourquoi ce sujet l’intéresse.

