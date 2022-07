Les États-Désunis d’Amérique

Ce « 4th of July » a tout d’un lundi noir : en ce jour qui célèbre traditionnellement la proclamation d’indépendance de 13 colonies britanniques et leur décision de former les États-Unis d’Amérique, c’est la crainte d’une désintégration qui domine. « Ils sont en train de défaire les États-Unis » : l’exclamation de Nicole Bacharan, observatrice très avisée de la politique américaine dans nos colonnes ce week-end, disait bien ce qui pourrait se jouer de l’autre côté de l’Atlantique. L’analyste n’est pas la seule à évoquer un coup d’Etat et une prise de pouvoir idéologique par six juges de la Cour suprême qui désarment le gouvernement et imposent l’image d’un président impuissant et d’une grande puissance mondiale minée de l’intérieur.