Effondrement d’un glacier en Italie: les recherches reprennent ce lundi, au moins six morts

Les opérations de recherches d’éventuels survivants devaient reprendre lundi après l’effondrement pour cause de canicule d’une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, qui a fait au moins six morts et huit blessés.

La porte-parole des secours, Michela Canova, a indiqué à l’AFP dimanche soir que le bilan, initialement de cinq morts, était monté à « six victimes confirmées ». Huit blessés sont également à déplorer, a-t-elle annoncé, sans donner de précisions sur la nationalité des victimes. Selon les médias italiens, des ressortissants étrangers faisaient partie des cordées emportées par l’avalanche.