Coronavirus: le manque de personnel oblige les hôpitaux flamands à réduire leur offre

Plus de huit hôpitaux sur dix indiquent qu’ils ferment des lits. Cela concerne principalement les lits des services de gériatrie, de réadaptation, de soins intensifs, de chirurgie et les services de diagnostic et de traitement médical. Un hôpital sur cinq (21 %) déclare réduire ses services médico-techniques. Cela concerne principalement l’imagerie médicale. 28 % des hôpitaux disent devoir réduire la capacité du bloc opératoire.

« Cette enquête montre à quel point le problème de la pénurie de personnel dans le secteur des soins est urgent. Travailler uniquement sur l’image et l’attractivité de la profession ne suffira pas. Nous devons donc prendre des mesures plus larges et structurelles, avec de nombreux partenaires, pour relever ce plus grand défi de l’avenir et faire en sorte que le problème ne s’aggrave pas. Nous pensons, par exemple, faciliter le déploiement des étudiants en emploi et des retraités, aux emplois flexibles et à une modification de la loi sur les professions de santé afin que les infirmières puissent être assistées et entourées de plus de fonctions de soutien », indique Margot Cloet, directrice générale de Zorgnet-Icuro.