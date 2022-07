Il y a dix ans, le chaînon manquant de la physique des particules était identifié

Clé de voûte du Modèle standard qui permet de décrire le monde, le boson de Higgs a été mis au jour il y a tout juste dix ans au Cern, à Genève, confirmant la théorie de Brout, Englert et Higgs. L’année d’après, les physiciens de l’ULB et de l’université d’Edimbourg se voyaient couronnés d’un Nobel.

Je pense que nous l’avons ! » Le 4 juillet 2012, le cri du cœur de Rolf Heuer, alors directeur général du Cern, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire basée à Genève, vaut un eurêka : il laisse entendre la difficulté de cette « capture » de la particule élémentaire sub-atomique théorisée quarante-huit ans plus tôt par les physiciens Robert Brout et François Englert de l’ULB et Peter Higgs d’Édimbourg. La découverte du Cern il y a tout juste dix ans leur a valu le prix Nobel de physique en 2013 – aux deux derniers du moins, Robert Brout étant décédé en 2011.