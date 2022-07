Fusillade à Copenhague: la famille royale danoise appelle «à l’unité et aux soins»

Elle a sa gratitude envers la police, les services d’urgence et les autorités sanitaires « pour leur action rapide et efficace ».

La famille royale danoise a appelé à l’unité après la fusillade qui a fait plusieurs morts et blessés dimanche dans un centre commercial de Copenhague.

« La situation appelle à l’unité et aux soins. Nous tenons à remercier la police, les services d’urgence et les autorités sanitaires pour leur action rapide et efficace au cours de ces dernières heures. », ont déclaré la reine Margrethe II, ainsi que le prince héritier Frederik et son épouse, la princesse Mary, dans un communiqué diffusé dimanche soir.