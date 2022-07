Pouvoir d’achat: le MR plombe le rapport des experts

Le vice-Premier MR, et ministre des Classes moyennes, David Clarinval, n’a pas été moins tranchant ce matin à la RTBF, où il a réclamé des « mesures fiscales » plutôt que ce qu’il a présenté en substance comme du saupoudrage. Mesures fiscales, à savoir : relever la quotité exemptée d’impôt dans l’IPP, ce qui permettrait, dit-il, de soutenir les revenus moyens inférieurs. En tout cas, toujours de la part du vice-Premier libéral, c’est non à la suppression de la carte essence ; non également, on s’en doute, comme son président de parti, à la limitation de vitesse sur autoroutes.

Les réactions à ce stade ? D’emblée, les libéraux francophones ont recalé le rapport d’experts sur le pouvoir d’achat. Le tweet décoché par Georges-Louis Bouchez en matinée est net : « Le rapport des experts est décevant. La Banque nationale de Belgique constate un problème de compétitivité et de déficit public. Les recommandations portent sur tout sauf la compétitivité et accroissent le déficit. Il y a des gadgets militants comme la réduction de vitesse sur autoroute. »

Les verts, eux, n’apprécient pas du tout les commentaires qualifiés d’« incendiaires » des libéraux francophones. Vice-Premier Ecolo, Georges Gilkinet nous l’explique : « C’est insensé de s’en prendre comme ils le font à un rapport qui trace des pistes de travail, avant même qu’il ait été présenté au gouvernement. Moi, je reste sur le fonds, le contenu, et à cet égard, je retiens que les experts pointent l’importance de l’indexation des salaires, aussi l’importance du tarif social – il faudrait le rendre structurel –, je relève encore avec intérêt l’idée de transformer la TVA en accises, nous y sommes favorables, nous l’avons dit déjà. Enfin, le rapport évoque la classe moyenne, c’est un peu l’angle mort, il faut opérer, nous proposons, vous le savez, le système du crédit d’impôt. Pour le reste, je l’ai dit, ce rapport est un plus, un bon document de travail, arrêtons les polémiques ».

Du côté flamand, il semble que l’Open VLD et le CD&V ne sont pas non plus tout à fait en phase avec les propositions des experts. Quoi qu’il en soit, on examine le rapport dans les différents états-majors des partis de la majorité. Les partenaires du gouvernement se retrouvent ce soir en comité ministériel restreint, où Pierre Wunsch, patron de la Banque nationale, qui préside le groupe d’experts, présentera le rapport à Alexander De Croo et ses ministres.