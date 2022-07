Série d’été – Mémoires d’épaves: mille épaves dans le sillage du Batavia

Il y a quatre siècles sombrait le Batavia. La mer et la terre des Pays-Bas comptent des centaines d’autres épaves, anonymes mais toujours intéressantes.

Le Batavia est l’un des voiliers les plus célèbres au monde. Son épave est aujourd’hui conservée à Fremantle, en Australie, presque face à l’endroit où il a fait naufrage en 1629. Mais une impressionnante réplique grandeur nature peut être visitée à 250 kilomètres de Bruxelles, à Lelystad, aux Pays-Bas. Il est amarré au Batavialand, son musée et surtout son atelier archéologique qui vaut le détour. Des artisans y procèdent à la restauration et à la reproduction d’embarcations multicentenaires.