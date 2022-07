David Goffin vers les demi-finales de Wimledon? Les raisons d’y croire

Préparez vos fraises, belges, et un petit verre de Pimm’s, so british, pour vivre sans modération, ce mardi, ce qui pourrait être à nouveau un grand moment pour le tennis belge, en général, et pour David Goffin, en particulier. Lui, qui revient de si loin (il avait failli quitter le top-100, début avril) pour être à l’affiche du Centre Court de Wimbledon, à nouveau en quart de finale, comme lors de sa dernière visite en 2019. À l’époque, il n’avait su rivaliser que durant un petit set (6-4, 6-0, 6-2) face à l’ogre du gazon qu’est Novak Djokovic (série en cours de 25 victoires d’affilée pour celui qui vise un 7e sacre, ici). Mais avant de, peut-être, retrouver le Serbe en… demi-finale (ou l’Italien Jannik Sinner), le Liégeois s’attaque à une montagne, terme toujours très symbolique à Wimbledon, d’espoirs en la personne de Cameron Norrie, dernier Britannique en course à la Church Road cette année, dernier quart de finaliste à Wimbledon depuis Andy Murray en 2017 et, donc, d’emblée le héros de tout un Royaume de 69 millions d’habitants !