Un homme tué à la suite d’une bagarre à Charleroi

Une bagarre entre deux hommes a éclaté la nuit dernière boulevard Jacques Bertrand à Charleroi. Pour une raison encore inconnue, un homme a porté un coup de couteau au thorax de la victime. «Cette dernière s’est effondrée quelques mètres plus loin, sur l’avenue de l’Europe. À l’arrivée des secours, elle était encore consciente avant de décéder quelques instants plus tard», a confirmé lundi matin le parquet de Charleroi. L’identité de la victime, en séjour illégal, n’est toujours pas connue.

Le suspect, identifié et âgé de 42 ans, a pris la fuite à la suite des faits. «Il a pris la fuite à bord d’un taxi et son point de chute a pu être retrouvé. Cependant, à l’arrivée des services de police, il avait quitté les lieux et n’a toujours pas été retrouvé à l’heure actuelle. Il est bien connu de la justice principalement pour des faits de vol et a déjà été condamné à plusieurs reprises.»