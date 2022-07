Effondrement d’un glacier en Italie: le réchauffement climatique pointé du doigt

Les opérations de recherches d’éventuels survivants ont repris lundi après l’effondrement pour cause de canicule d’une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, qui a fait au moins six morts et huit blessés. La catastrophe est survenue au lendemain d’un record de température de 10ºC au sommet du glacier, fragilisé par le réchauffement climatique depuis des décennies ainsi qu’une vague de chaleur précoce qui accable toute la péninsule italienne et a accéléré sa fonte.

Les secouristes ont déployé dans la nuit des drones équipés de caméras thermiques, espérant localiser d’éventuels survivants dans la gangue de glace et de roches éboulées, a indiqué à l’AFP le maire de la localité de Canazei, Giovanni Bernard. « Ce sont des conditions dangereuses pour les secouristes » qui ne peuvent progresser à pied. Des hélicoptères survolaient aussi la zone, selon un photographe de l’AFP sur place.