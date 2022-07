Salles de vente: dix jours en ligne chez Arenberg

404 lots sont proposés à la vente du jeudi 7 au dimanche 17 juillet chez Arenberg Auctions. Des livres, des cartes topographiques, des cartes postales. Assez accessibles. Le « starting bid » le plus élevé est à 600 €.

Les collectionneurs sont tellement dynamiques qu’ils cherchent partout sur internet aujourd’hui. Auparavant, pour savoir ce qui se passait dans le monde du marché de l’art, ils s’abonnaient à des dizaines de catalogues. Avec le web, tout est maintenant immédiat. Et il ne faut même plus se rendre sur place ou prendre son téléphone pour acheter. » Henri Godts, d’Arenberg Auctions, explique ainsi le succès des « Online only auctions ». Il en organise une d’ailleurs dont les enchères débutent le 7 pour se terminer le 17.

Ne vous précipitez pas pour déjà dénicher le livre rare que vous convoitez : ce ne sera en ligne que le jeudi 7. Et vous aurez dix jours pour fixer le montant que vous voulez bien débourser pour l’acquérir. Mais rien ne sera jamais obtenu avant le 17 : c’est là que l’enchère finale a lieu.