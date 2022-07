Gent Jazz: selon Ibrahim Maalouf, «comme le jazz, le rap inquiète car il vient de la rue»

Le Gent Jazz, c’est le plus important festival de jazz de Belgique. Pas encore de la dimension du North Sea Jazz Festival de Rotterdam ni du Montreux Jazz, mais wow, fameux programme quand même. Avec des vedettes hors jazz comme Van Morrison, Sting, Novastar, Daniel Lanois, Agnes Obel, Kae Tempest, Mauro Pawlowski, mais c’est le lot de tous les grands festivals de jazz, voyez Montreux par exemple. Et puis, vous le voyez ci-contre, une affiche jazz incroyable : GoGo Penguin, Archie Shepp et Jason Moran, Charles Lloyd et Bill Frisell, Dave Douglas et Joe Lovano, Melody Gardot, Avishai Cohen le contrebassiste, Christian McBride, Youn Sun Nah, Lara Rosseel, Bram De Looze, etc. Dix jours de musiques formidables. Et c’est Ibrahim Maalouf qui occupe la scène le premier jour, avec un projet tout nouveau, plus urbain, plus hip-hop que ce qu’il a fait jusqu’aujourd’hui.