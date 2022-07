C’est officiel: Anderlecht annonce l’arrivée de Sebastiano Esposito pour renforcer son secteur offensif

Via ses réseaux sociaux, le Sporting d’Anderlecht a officialisé l’arrivée de Sebastiano Esposito. L’attaquant italien de 19 ans est prêté pour une saison par l’Inter Milan. Le contrat comprend une option d’achat pour Anderlecht et une option de rachat pour le club intériste. Selon des sources italiennes, elles seraient respectivement de 10 et 11,5 millions d’euros.

Grande promesse du foot italien, Esposito est un attaquant complet doté d’une très bonne technique. La saison dernière, il avait été prêté au FC Bâle. Il avait inscrit sept buts et délivré neuf passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues.