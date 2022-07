Polémique pour les Belgian Lions: malgré leur désaccord, les Belges termineront leur rencontre ce lundi soir en Serbie

Basketball Belgium a annoncé lundi, que malgré son désaccord avec cette décision, les Lions disputeraient le match. La FIBA a justifié sa décision « au nom de la régularité de la compétition et de l’organisation du second tour de la Coupe du Monde 2023, faisant fi de toute sanction sportive pour le manque d’organisation de la nation hôte » souligne la fédération belge.

« Bien que contestant la motivation de cette décision unilatérale mais qui ne laisse aucune opportunité de recours, Basketball Belgium a pris la décision d’aligner les Belgian Lions ce soir compte tenu des conséquences, directes et indirectes, qu’aurait entraîné un refus de participer à la rencontre » précise-t-elle encore sur son site.

Il semblerait que la ville de Nis a connu une importante panne électrique dimanche soir, ce qui a expliqué le problème dans la salle où se déroulait la rencontre.

Les Belgian Lions (FIBA 37) sont déjà assurés de leur place au second tour des qualifications européennes, qu’importe l’issue du match contre la Serbie (FIVB 6). La Belgique (8 points) occupe la deuxième place, derrière la Lettonie (11 points) et devant la Serbie (8 points) alors que la Slovaquie (6 points) est éliminée.

Le second tour de ces qualifications réunira en août (22-30), novembre (7-15) et février (20-28) prochains 24 équipes réparties en quatre groupes de six. Les deux premiers seront qualifiés pour la Coupe du monde aux Philippines, au Japon et en Indonésie du 25 août au 10 septembre 2023.

La Belgique figurera dans le groupe I en compagnie de la Lettonie et de la Serbie, mais aussi des trois équipes issues du groupe B : la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne.