Qui est Sebastiano Esposito, la nouvelle arme d’Anderlecht?

Jamais deux sans trois. En convainquant Sebastiano Esposito de poser ses valises en Belgique pendant au moins une saison – l’Italien est prêté avec une option d’achat estimée à 10 millions pour Anderlecht et de rachat à hauteur de 11,5 millions pour l’Inter selon des sources italiennes –, Anderlecht réalise un gros coup. Dans la droite lignée des venues de Lukas Nmecha et Joshua Zirkzee. Après Manchester City et le Bayern Munich, c’est du côté de l’Inter de Milan que le RSCA est allé chercher son bonheur. En espérant le trouver. Nmecha et Zirkzee ont été des réussites. Esposito a les qualités pour les imiter même si on rappelle, dans les arcanes de Neerpede, qu’il est un diamant qu’il faut polir.