Un duo venu de Fun radio pour animer Tipik

Les deux animateurs Samy et Lou, actifs sur Fun radio, remplaceront Sélim et Malou pour la tranche de fin de journée.

Après le départ annoncé de Sélim et Malou de Tipik, un nouveau duo a été trouvé pour les remplacer pour animer la fin de journée. C’est Samy et Lou, venus de Fun radio, qui officieront désormais sur la radio « jeunes » de la RTBF. « Avec l’auditeur, toujours au centre de l’émission, ils parleront musique et pop culture pour décompresser et passer un bon moment en fin de journée », annonce la radio dans un communiqué.

Après trois saisons passées sur Tipik, Sélim et Malou ont en effet choisi de quitter la station pour tenter l’aventure ailleurs. A ce double départ s’ajoute aussi celui d’Ivan, qui animait les débuts d’après-midi sur Tipik et qui a également décidé de mettre un terme à son parcours en radio sur Tipik. « Je sens que j’ai fait le tour de l’exercice des émissions radio en solo, je suis davantage quelqu’un qui aime partager, avoir des discussions, échanger… », précisait-il sur Instagram. C’est Cédric-Jean Busine qui reprendra le créneau.