En fin de contrat à Eupen, Julien Ngoy s’engage au KV Malines

« J’ai un bon sentiment en arrivant ici, je pense pouvoir encore évoluer », a lancé Ngoy. « Je voulais rejoindre un club qui me désirait et j’ai senti que c’était le cas. »

L’attaquant de 24 ans a disputé 64 matches avec Eupen ces deux dernières saisons, compilant 11 buts et 4 assists. Après avoir connu plusieurs clubs bruxellois dans sa jeunesse, il a rejoint l’académie du Club de Bruges avant de tenter sa chance pour l’Angleterre, s’engageant à Stoke City en 2013. Passé par les U18 et les U23 des Potters, il a été prêté à Walsall et aux Grasshoppers (Suisse) avant de quitter Stoke pour Eupen à l’été 2020.