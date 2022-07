«Les envies sauvages»: en quête de (sa vraie) nature

On jurerait qu’un chef d’orchestre, tapi derrière la scène, coordonne le croassement des grenouilles et le pépiement des oiseaux. Comme si la faune qui borde le lac de Genval avait participé aux répétitions des Envies sauvages , programmé tout le mois de juillet au festival Il est temps d’en rire, en coproduction avec le TTO, et que toutes ces petites (et plus grosses) bêtes fourmillant dans les arbres, l’herbe ou l’eau alentours, jouaient désormais leur partition avec diligence.