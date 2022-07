Château de Gaasbeek: vers un renouveau du domaine

On ne peut être qu’interpellé, à la sortie du parking, par le contraste entre la forteresse du XIIIe siècle nichée sur sa colline, avec ses murs de briques et ses jardins géométriques, et le pavillon d’accueil moderne et asymétrique, fait de verre et de béton, qui a été ouvert au public ce vendredi 1er juillet. Il ne s’agit pourtant pas d’un affront au style choisi par la marquise Arconati Visconti, dernière propriétaire en date, à la fin du XIXe siècle, mais bien d’un projet ambitieux, qui se veut complémentaire aux autres éléments du domaine.

L’auvent gargantuesque protège l’accueil, la boutique du musée, la bibliothèque et les bureaux. Tous sont issus du savoir-faire de l’architecte Pierre Hebbelinck et de son atelier.