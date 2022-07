Série d’été – 1972, la sulfureuse: «Polnarévolution», ou Michel Polnareff cul par-dessus tête

Michel Polnareff a toujours été un provocateur, d’abord en se rebellant contre son père pianiste et chef d’orchestre. Premier prix au Conservatoire de musique de Paris avec La marche turque de Mozart, à l’âge de 12 ans (!), le petit Michel se rend l’année suivante en Angleterre où il succombe au rock’n’roll. On est en 1957 et les Beatles ne sont pas encore nés. Après son bac et une série de petits boulots, il quitte le toit familial, trop conservateur et rigide à son goût, en 1965 pour une vie de beatnik, notamment sur les marches du Sacré-Cœur où il séduit les passants avec sa guitare et ses premières compositions.