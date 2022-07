La folle rumeur qui tient les fans de NBA en haleine: Kevin Durant bientôt de retour… aux Warriors?

Fraîchement auréolée d’un nouveau titre NBA, la franchise californienne va-t-elle faire exploser son noyau dans l’unique but de recruter l’un de ses anciens ? C’est en tout cas ce que racontent les dernières rumeurs qui circulent dans les vestiaires de NBA.

Champion en 2017 et en 2018 avec les Warriors, Kevin Durant évolue aujourd’hui aux Brooklyn Nets. Mais l’ailier est très loin d’être satisfait de sa condition actuelle, ce qui l’aurait poussé à demander un trade. Et, vu son salaire mirobolant (on parle de près de 4,5 millions d’euros par mois), peu de franchises seraient capables de l’accueillir.