Et si les écrivains rédigeaient vos messages d’absence…

Passa Porta, la maison des littératures internationales, à Bruxelles, en a eu l’idée et a demandé à douze écrivains de proposer leurs « out of office ».

Voilà une idée qu’elle est bonne. Et drôle, et poétique, et inattendue. Elle a surgi au moment où Passa Porta avait fixé ses dates de fermeture, du 20 juillet au 15 août. « On devait donc préparer des messages d’absence pour notre messagerie électronique, et c’est fastidieux », raconte Ysaline Parisis, de Passa Porta. « Et comme nous tentons toujours à Passa Porta que les écrivains s’emparent de tout, on a eu l’idée de leur donner les clés de notre messagerie. »

Comme à son habitude, Passa Porta a travaillé dans plusieurs langues. « On a donné douze fois la consigne à douze écrivains différents », reprend Ysaline Parisis. « Certains sont restés proches de l’exercice du message, d’autres se sont engouffrés dans une veine poétique. Il y a même des messages plus provocants, polémiques voire activistes. En tout cas, ces messages ouvrent un autre regard sur les choses. »