Mettre tous les chômeurs au travail ne donnerait pas un taux d'emploi suffisant

Les résultats sont bien plus favorables que ce que l’on craignait ». Steve Vanackere, vice-président du Conseil supérieur de l’emploi (CSE), se montre résolument satisfait de l’état du marché de l’emploi au sortir de la crise sanitaire. A la fin de premier trimestre de cette année, la Belgique comptait – un record ! – 5,130 millions de personnes au travail et, avec 433.000 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI), le chômage poursuivait sa décrue, même si celle-ci semble se ralentir. « Ce sont surtout les mesures de soutien des pouvoirs publics qui ont permis cette résilience du marché du travail durant la crise sanitaire », précise-t-il. Cette évolution positive des indicateurs est de bon augure dans la perspective d’un taux d’emploi à 80 % en 2030, objectif fixé par l’actuel gouvernement fédéral. Mais sera-ce suffisant, sachant qu’en 2021, ce chiffre relatif était de 70,6 % ? Non. A politique inchangée, la Belgique atteindra au mieux un taux de 75 %.