Mercato: le FC Barcelone officialise l’arrivée d’Andreas Christensen

Plus tôt dans la journée, Barcelone avait annoncé l’arrivée de Franck Kessié, lui aussi libre après avoir porté le maillot de l’AC Milan pendant cinq saisons.

Le FC Barcelone a officialisé lundi l’arrivée d’Andreas Christensen. Le défenseur danois, 26 ans, était libre depuis l’expiration de son contrat à Chelsea. Il s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club catalan.

Formé à Brondby, Christensen avait rejoint Chelsea en 2012, à l’âge de 16 ans. Il débutait en équipe première deux ans plus tard. Chelsea le prêtait ensuite pendant deux ans, entre 2015 et 2017, au Borussia Mönchengladbach. De retour à Stamford Bridge en 2017, il remportait notamment la FA Cup en 2018, l’Europa League en 2019 et la Ligue des champions en 2021.

Christensen a totalisé 160 rencontres (2 buts) sous le maillot des Blues. Il compte aussi 57 apparitions (2 buts) en équipe nationale danoise, avec qui il a atteint les demi-finales de l’Euro 2020, disputant toutes les rencontres.