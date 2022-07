Wimbledon: éliminée en simple, Elise Mertens réagit en double et file en quarts

La paire classée tête de série N.1 a écarté en 8e de finale l’Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 56) et la Roumaine Raluca Olaru (WTA 54), têtes de série N.15, en deux sets 6-4, 6-3 et 1h22 de jeu.

Elise Mertens (WTA 1 en double) et sa partenaire chinoise Shuai Zhang (WTA 4) se sont qualifiées pour les quarts de finale du double dames aux Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, lundi sur le gazon de Wimbledon.

Elise Mertens et Shuai Zhang affronteront pour une place dans le dernier carré soit les Chinoises Yifan Xu (WTA 28) et Zhaoxuan Yang (WTA 33), têtes de série N.9, soit le duo tête de série N.7 formé par la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 29) et la Slovène Andreja Klepac (WTA 18).