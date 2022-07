Podcast – Le meilleur des animations pour enfants dans les musées cet été

Par Sandrine Puissant Publié le 4/07/2022 à 17:39 Temps de lecture: 1 min

Si vous recherchez des activités à proposer vos enfants, vos neveux ou nièces… On vous propose Marmaille & Co, un site qui recense les animations réservées aux enfants dans plus de 50 musées. Ils le font toute l’année, mais pour le début de l’été Julie Huon, du service culture, ravivé son âme d’enfant. Elle nous fait le top 3 des activités qui lui font le plus envie.

Découvrez « Bouche à oreille » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be