Guerre en Ukraine: la Russie déploie des drapeaux des régions séparatistes de l’Ukraine dans l’espace

Trois cosmonautes russes ont déployé les drapeaux des territoires séparatistes autoproclamés de Lougansk et de Donetsk, en Ukraine, à bord de la Station spatiale internationale, selon une publication sur la chaîne Telegram de l’Agence spatiale russe, Roscosmos.

« Nous célébrons à la fois sur Terre et dans l’espace », disent dans un message assorti de photos des cosmonautes Oleg Artémiev, Denis Matvéïev et Sergueï Korsakov, brandissant les drapeaux de ces deux « républiques » de l’est de l’Ukraine à bord de l’ISS. « Les forces russes et de Lougansk ont établi un contrôle total sur Lyssytchansk – la dernière grande ville de la RPL (République populaire de Lougansk, ndlr) », ont-ils précisé.