Vingt-neuf athlètes belges aux Mondiaux d’Eugene…comme à ceux de Doha et aux JO de Tokyo

Ils auraient voulu le faire exprès qu’ils n’auraient pas fait mieux ! La Ligue belge d’athlétisme a validé ce lundi sa sélection définitive pour les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet) et, comme aux Mondiaux de Doha 2019 et aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, elle compte le nombre identique de 29 athlètes – 17 hommes et 12 femmes !

Treize athlètes ont réussi les critères qualificatifs individuels et dix autres ont été repris via le ranking mondial. La Belgique sera également l’une des rares nations à aligner trois relais 4 x 400 m.