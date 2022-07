Remaniement en France: un gouvernement macroniste pur jus

Pas de « belle prise » ni de grande surprise. Un gros mois après la composition d’une première équipe et le coup dur des législatives pour le parti présidentiel, la Première ministre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se sont à nouveau retroussé les manches. Un jeu de chaises musicales en interne et un chassé-croisé d’arrivées et de départs plus tard, le nouveau gouvernement Borne 2 est né. Un gouvernement d’alliés, sans réelle prise à droite ou à gauche de poids – de la difficulté d’amadouer hors du camp macroniste sans victoire législative en poche – qui reflète la nouvelle majorité relative du président. Et qui va devoir se mettre au travail rapidement : depuis la réélection d’Emmanuel Macron, un parfum d’immobilisme flotte sur la machine politique française. Les urgences ne manquent pourtant pas pour le nouvel exécutif, entre flambée des prix, retour de la pression covid sur des hôpitaux en souffrance et tensions causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.