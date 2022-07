Brussels Airlines supprime 675 vols: «Ils devront en annuler d’autres», assurent les syndicats

Après quelques hésitations, direction de Brussels Airlines, dont le CEO Peter Gerber, et syndicats se sont assis à la même table, une première après les trois jours de grèves (du 23 au 25 juin) qui avaient entraîné la suppression de 315 vols et le maintien ne maintenant qu’environ 60 % de la programmation normale. Une grève suivie par une partie du personnel de cabine (hôtesses et stewards) mais aussi des pilotes qui entendaient ainsi exprimer leur ras-le-bol de la charge de travail impliquée par la convention collective adoptée en pleine crise Covid. Une charge de travail que les syndicats estiment inapplicable en haute saison estivale et pour laquelle ils réclamaient des mesures concrètes pour les deux mois d’été.