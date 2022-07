Fatah, ou la génération peu séduite par le récit national

Fatah, 39 ans, informaticien dans une grande boîte publique à Alger, n’a pas assisté à la guerre, mais a recueilli suffisamment d’images pour se faire une idée sur le sujet. Pour ce passionné de l’histoire, la question de la transmission de la mémoire peut être résolue si on accepte d’intégrer, dans le roman national, les témoignages des survivants de la guerre d’indépendance.

« La découverte de notre Histoire, dit-il, n’a pas commencé par les manuels scolaires, mais plutôt par les témoignages et les petites histoires narrées par nos grands-parents. Très jeune, je me souviens des soirées qu’on passait avec ma grand-mère qui aimait tant nous rassembler pour partager avec nous les souvenirs de cette période douloureuse qui a marqué sa jeunesse et toute son existence. C’était tellement passionnant et émouvant qu’on en redemandait toujours. »