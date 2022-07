Edito: Philippe Gilbert, le plus grand cycliste wallon de tous les temps

Philippe Gilbert a 40 ans. Et voici déjà 20 ans, c’est colossal en cyclisme, qu’il plaide la cause belge, et en particulier wallonne (c’est tellement rare !) dans le peloton professionnel. C’est du reste amusant de lui rendre hommage à l’heure où David Goffin, outre-Manche, renoue avec le sommet. Car les athlètes de haut niveau dans les sports individuels se comptent sur les doigts d’une main dans la partie francophone du pays où Nafi Thiam est la reine.

Talent et détermination

En cyclisme, ce n’est pas un hasard. L’absence totale de chaussées dédiées au vélo, l’insécurité aberrante des routes en Wallonie n’invitent pas réellement à la pratique de la bicyclette. Les athlètes pleurent depuis des lustres pour obtenir un vélodrome couvert. Ils doivent se farcir la route vers Gand ou Roubaix pour s’entraîner sur l’anneau, exercice indispensable à l’émancipation du cycliste vers le haut niveau.