Guilian Preud’homme veut se faire un prénom à Bruges

Proche de son père Michel, le nouveau CEO du Club NXT (les U23) et CLUB YLA (l’équipe féminine) ne veut surtout pas qu’on le considère comme un ‘fils à papa’. Passionné de foot et d’aviation, il s’est construit tout seul pour se faire un prénom.

Si l’on voulait imiter grossièrement certains sites destinés à créer le buzz, on pourrait titrer que dès ce 4 juillet, date de son entrée en fonction, « Preud’homme est de retour au Club ». Or on ne parle pas ici de Michel Preud’homme, mais bien de son fils, Guilian. Âgé de 29 ans, ce dernier endosse depuis ce lundi le rôle de CEO de l’équipe Club NXT (les moins de 23 ans) ainsi que de l’équipe féminine Club YLA.